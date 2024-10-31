ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ò¹µ¤¨¤ëÌ±¼çÅÞÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò£Ø¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡Ö£²£°£²£´Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î?¥»¥«¥ó¥É¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó?¥À¥°¡¦¥¨¥à¥Û¥Õ»á¡Ê£¶£°¡Ë¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼