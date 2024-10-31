元日の地震と記録的な豪雨で大きな被害を受けた奥能登の被災地に、31日浅尾慶一郎環境大臣が訪れ、公費解体で出た災害廃棄物の処理状況などを視察しました。浅尾環境大臣は地震と大雨の二重被災となった珠洲市と輪島市を訪れ、地震後の公費解体や豪雨被害で発生した災害廃棄物の処理など対応状況を確認しました。地震による大規模な火災が発生した輪島市の朝市通りでは、坂口茂市長から公費解体の進捗状況などについて説明を受けま