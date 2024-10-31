「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第7話が、31日（木）21時より放送される。【写真】決断の時を翌日に控えるシュウヘイとカホ、ほか番組カット【2点】本作は、お付き合いをしながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。スタジオ見