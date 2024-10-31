パリ五輪・バドミントン女子シングルス金メダリストのアン・セヨン（22）から選手管理体制などの批判を受けた韓国バドミントン協会（以下、協会）が、政府の文化体育観光部（以下、文体部／文部科学省に相当）から“最終通告”を下された。【写真】“爆弾発言”後の復帰戦で涙を流すアン・セヨン文化体育観光部のイ・ジョンウ体育局長は10月31日、政府ソウル庁舎別館で行われた「韓国バドミントン協会の事務検査及び補助事業遂行点