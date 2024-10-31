大雨で浸水、被災地の住民が避難中国海南省瓊海市30日、海南省瓊海市中原鎮新華村で被災者を避難させる消防士。（瓊海＝新華社記者/張麗螭）【新華社瓊海10月31日】中国海南省瓊海市の万泉河流域では、連日の広範囲に及ぶ大雨の影響で、川沿いにある多くの村が浸水した。地元関連部門は救援隊を派遣して、被災地域の住民を安全な場所へ避難させた。大雨で浸水、被災地の住民が避難中国海南省瓊海市30日、海南省瓊海市