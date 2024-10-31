実力より才能やスター性を前面に出した「ザ・エンターテイナー」が、他のオーディション番組と違う点について強調した。本日（31日）午後、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区汝矣島（ヨイド）KBS新館アートホールにてKBS 2TV新バラエティ番組「ザ・エンターテイナー」制作発表会が行われ、パク・ジニョン（J.Y. Park）、Red Velvetのウェンディ、キム・ハヌル、チャ・テヒョン、ヤン・ヒョクプロデューサーが出席した。同番組は歌や