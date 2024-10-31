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維新・馬場代表　橋下徹氏から繰り返される痛烈批判に言及

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 日本維新の会の馬場伸行氏が31日の番組で、橋下徹氏からの批判に言及した
  • 「橋下さんが生んだ政党が維新の会ですから」とコメント
  • 「自分が生んだ子どもに厳しくするというのは当たり前だと思います」とした
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