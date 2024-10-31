兵庫県庁＝神戸市中央区兵庫県知事だった斎藤元彦氏（47）の失職に伴い31日告示された知事選は午後5時に届け出が締め切られた。いずれも無所属で、日本維新の会を離党した前参院議員の清水貴之氏（50）、元尼崎市長の稲村和美氏（52）、再選を目指す斎藤氏、医師大沢芳清氏（61）＝共産推薦＝ら過去最多の7氏による争いが確定した。疑惑告発文書問題で混乱した県政の立て直しを誰に託すか決める選挙となる。投開票は11月17日。