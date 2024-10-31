楽天モバイルの対話型人工知能（AI）サービス「RakutenLink（ラクテンリンク）AI」楽天モバイルは31日、契約者向けに生成人工知能（AI）を活用した対話機能の提供を始めたと発表した。サービス名は「RakutenLink（ラクテンリンク）AI」で、質問に答えたり、旅行の計画を立てたりできる。利用料は無料。利便性を高めて、契約者増につなげたい考えだ。楽天モバイルが契約者向けに提供する専用通信アプリ内に対話型AI機能を追