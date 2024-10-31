音楽プロデューサー兼作曲家の松隈ケンタが作詞・作曲を手掛けた楽曲「品後論庇護呂（読み：ピンゴロンピゴロ）」で10月18日にデビューした謎のアーティストグループ「SHIBATA」のメンバーが、映画『十一人の賊軍』に出演する山田孝之、尾上右近、鞘師里保、佐久本宝、千原せいじ、岡山天音、松浦祐也、一ノ瀬颯、小柳亮太、本山力と監督の白石和彌であることが発表。併せて、同曲のレコーディングメイキング映像と、鞘師がダン