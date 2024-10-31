ホアキン・フェニックスがジョーカー／アーサー・フレックを演じ、大ヒットを記録した『ジョーカー』の続編、『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』。賛否両論を呼び、興行成績も前作に遠く及ばない状況にあるが、クエンティン・タランティーノ監督が絶賛した。【写真】賛否両論は想定内！『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』フォトギャラリー現地時間10月29日配信のポッドキャスト『The Bret Easton Ellis Podcast（原題）』に出演