京都府と滋賀県の医療・介護関係者や和菓子職人が高齢者でも安全に食べられるように開発した「やわらか和菓子」が、進化している。見た目は普通の餅や団子だが、口に入れると飲めるような気がするほど軟らかい。新食感の和菓子としても期待される一方、種類の充実や新たな開発手法の研究も進められている。【写真】安全に食べられる、みたらし団子や、水ようかん開発するのは、２０１０年に医師や管理栄養士らが立ち上げた「京