2会合続けて短期金利の維持を決めた日銀の植田総裁が、会見を開いています。住宅ローンや預金金利など、生活に大きくかかわる「金利」をめぐる植田総裁の発言は?大方の予想通り、金融政策決定会合で政策金利を0.25%程度に据え置いた日銀。判断の背景にあるのは、経済の不透明感です。経済と物価の見通しを示した「展望レポート」でも、「米国をはじめとする海外経済の今後の展開や金融資本市場の動向を十分注視する」と説明。これ