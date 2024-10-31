尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は３１日、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射に対し「国際社会とともに北朝鮮の挑発に強力に対応せよ」と国家安全保障会議（ＮＳＣ）に指示した。尹大統領はこの日、申源苾（シン・ウォンシク）国家安保室長主宰で開催した緊急ＮＳＣ常任委員会で、「北朝鮮がいかなる奇襲挑発も画策できないようしっかりと備えよ」と強調した。ＮＳＣ常任委員は北朝鮮がＩＣＢＭ発射で国連安保理決