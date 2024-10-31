きょうは台風21号が接近する沖縄の先島諸島で荒れた天気になるでしょう。暴風や高波に警戒が必要です。本州付近は広く秋晴れになりますが、西日本は次第に雲が広がり、九州南部や四国では夕方以降、雨の降りだす所があるでしょう。予想最高気温は東北南部から九州にかけて22℃前後の所が多く、比較的過ごしやすくなります。あすは秋雨前線の影響で西日本で広く雨になり、雨の強まる所があるでしょう。東日本も午後は次第に雨の範囲