¡Ö·è¤·¤Æ»þ¤ÎÀ¯¸¢¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤ÇÌ±±Ä²½¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤¿¡×¨¡¡£1985Ç¯¤ÎÌ±±Ä²½»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏJT²ñÄ¹¤Î´ä°æËÓÍº»á¡£¹ñÆâ¤Î¤¿¤Ð¤³»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°´ë¶È¤òÇã¼ý¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¡£´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢·Ð±Ä¤Î¼´¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¡Ö³ô¼ç¡×¡Ö½¾¶È°÷¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦4¼Ô¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î´¬