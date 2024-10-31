アイドルグループ・櫻坂46の森田ひかるが表紙を飾る、週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン 48号』（秋田書店）が本日10月31日に発売された。 【画像】櫻坂46・森田ひかるがTシャツ姿でくつろぐ『週刊少年チャンピオン』表紙・巻頭グラビア 森田は、10月23日に発売された櫻坂46の10thシングル『I want tomorrow to come』でもフロントメンバーを務める、グループの人気メンバー。森田にとって「