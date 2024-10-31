プレナスが展開する持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は11月7日から、冬のごちそう「牛すき焼き」シリーズを発売する。【関連記事】やよい軒「すき焼き定食」11月6日発売、世界で展開する「NABE FAIR」第1弾、たっぷりの牛肉と野菜、うどんが入った商品発売するのは、「牛すき焼き弁当」「W牛すき焼き弁当(肉2倍)」「牛すき重」の3商品。〈「牛すき焼き」シリーズ〉価格は税込表記。一部店舗では価格が異なる場合があ