日銀展望レポート 実質ＧＤＰ見通し 24年度+0.6％（+0.5％～+0.7％）前回+0.6％（+0.5％～+0.7％） 25年度+1.1％（+1.0％～+1.2％）前回+1.0％（+0.9％～+1.1％） 26年度+1.0％（+0.8％～+1.1％）前回+1.0％（+0.8％～+1.0％） 消費者物価見通し（除く生鮮食品） 24年度+2.5％（+2.4％～+2.5％）前回+2.5％（+2.5％～+2.6％） 25年度