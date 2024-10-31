※一部文字化けがあったため、再送します。 日銀展望レポート 実質ＧＤＰ見通し 24年度+0.6％（+0.5％－+0.7％）前回+0.6％（+0.5％－+0.7％） 25年度+1.1％（+1.0％－+1.2％）前回+1.0％（+0.9％－+1.1％） 26年度+1.0％（+0.8％－+1.1％）前回+1.0％（+0.8％－+1.0％） 消費者物価見通し（除く生鮮食品） 24年度+2.5％（+2.4％－+2.5％）前