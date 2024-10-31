【ネコたん！～猫町怪異奇譚～】 11月6日より「comipo」、「DLsite comipo」で先行配信 viviONは、「ネコたん！～猫町怪異奇譚～」をマンガ化し、マンガアプリ「comipo」、電子コミックWEBサービス「DLsite comipo」で11月6日より先行配信する。 「ネコたん！～猫町怪異奇譚～」は、詩人・萩原朔太郎の唯一の小説である「猫町」の世