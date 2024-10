日本では毎年10人に1人がインフルエンザに感染しているといわれているほか、学者たちは「新型コロナウイルス感染症の次のパンデミックはインフルエンザの可能性が高い」と警戒を呼びかけています。そんなインフルエンザにかかってしまったときにいち早く回復する方法を、科学系ニュースサイト・Live Scienceが専門家に尋ねました。How to get better faster when you have the flu, according to science | Live Sciencehttps://ww