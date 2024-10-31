賀来賢人 俳優の賀来賢人が、Amazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』（Prime Videoで10月25日に1〜3話、11月1日に4〜6話が独占配信）に出演。主人公・桐生一馬の幼なじみである錦山彰を演じる。本作は、セガの人気ゲーム「龍が如く」を基に、Amazon Originalドラマとしてオリジナル脚本で実写化したクライム・サスペンスアクション。架空の歓楽街・神室町（かむろちょう）を舞台に、主人公・桐生一