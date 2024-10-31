■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/28、NYダウ＋273ドル高、42,387ドル2）10/29、NYダウ▲154ドル安、42,233ドル3）10/30、NYダウ▲91ドル安、42,141ドル【前回は】相場展望10月28日号日本株: 石破政権は早晩に行き詰まり短命に投機筋の株買いの追随は慎重に■II．中国株式市場●1．上海総合指数の推移1）10/28、上海総合＋22高、3,3222）10/29、上海総合▲35安、3,2863）10/30、上海総合▲20安、3,266■II