【PS Plus：2024年11月のフリープレイ（海外版）】 提供期間：11月5日～12月2日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月31日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、11月の海外向けタイトルを公開した。 11月のフリープレイには、Tango Gameworksが手掛けたアクシ