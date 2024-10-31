アジア株上海株は冴えない、10月製造業PMIは6カ月ぶりに50回復も米大統領選警戒で動けず 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 20545.89（+165.25+0.81%） 中国上海総合指数 3263.60（-2.64-0.08%） 台湾加権指数 22820.43（休場） 韓国総合株価指数 2560.55（-33.24-1.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8141.40（-38.96-0.48%） アジア株はまちまち。来週の米大統領選への警戒感が高まってお