31日午前、キム・ジェヨンがファンミーティングのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ出国した。彼は11月1日、Zepp HANEDAにて「2024 キム・ジェヨン ファンミーティング in 東京 ーFalling for Jaeyeongー」を開催する。・「悪魔なカノジョは裁判官」出演のキム・ジェヨン、日本ファンミーティングを控え心境明かす・「悪魔なカノジョは裁判官」出演のキム・ジェヨン、日本公式Xがオープン！メッセージ動画も