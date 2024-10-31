関西電力が反落。３０日取引終了後に発表した４～９月期連結決算は売上高が前年同期比３．１％増の２兆１３６５億円、純利益が同３８．３％減の２２８８億３３００万円だった。販売電力料収入が堅調だった一方、他社購入電力料の増加で営業費用が増え利益を押し下げた。減益を嫌気した売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS