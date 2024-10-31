３１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は横ばい。日銀金融政策決定会合の結果を控えて一方向には持ち高を傾けにくく、朝方の売りが一巡したあとは値を戻した。 債券先物は朝方に前日比１４銭安の１４３円９０銭まで軟化する場面があった。３０日に発表された米１０月ＡＤＰ雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことを受け、同日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが国内債の逆風となった。ただ、全般は日銀会合