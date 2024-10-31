【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■12月4日には、グループ初となるファンミーティングを開催！ UN1CONが、デビューシングル「A.R.T.」のMVをUN1CON official YouTube Channelにて公開した。 UN1CONは、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し大きな注目を集めた荒牧深愛（JOA／ジョア）をはじめ、AKARI（アカリ）、KOKORO（ココロ）、NARAE（ナレ）、MANAMI（マナミ）の5名からなる、10月19日デビ