ATEEZが、「ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」の追加公演を開催することが決定した。今年8月27日(火)、28日(水)に開催予定だった大阪公演が台風10号の接近により開催中止となり、ファンのたくさんの要望を受け、今回、改めて2025年3月28日(金)、29日(土)に神戸ワールド記念ホールにて開催。チケットの情報については、後日、ATEEZの日本公式サイトで案内される。日本デビュー5周年を迎え