ATEEZが、「ATEEZ 2025 FANMEETING ＜ATINY'S VOYAGE FROM A TO Z＞ IN JAPAN」の追加公演を開催することが決定した。今年8月27日（火）、28日（水）に開催予定だった大阪公演が台風10号の接近により開催中止となり、ファンのたくさんの要望を受け、今回、改めて2025年3月28日（金）、29日（土）に神戸ワールド記念ホールにて開催。チケットの情報については、後日、ATEEZの日本公式サイトで案内される。日本デビュー5周年を迎え