衆院選に落選した元議員による政治コメンテーター争いが白熱している。１５年ぶりに自公が過半数割れし、自民党内では石破降ろしの声が上がるなど政局は予断を許さない状況。テレビ局にとっても政治ネタはキラーコンテンツだけに、政治コメンテーターは確保しておきたいところだ。政治家出身のコメンテーターといえば、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏、元宮崎県知事の東国原英夫氏、元衆院議員の金子恵美氏、元衆院議員の杉村