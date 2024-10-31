英プレミア（1部）所属のリバプールで事実上の戦力外となっている日本代表MFの遠藤航（31）に今季2度目の先発機会が巡ってきた。❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 元人気なでしこが脱いだっ！！！ＳＥＸＹショットを大公開！！！ なでしこ池田太監日本時間31日午前4時30分キックオフのカラバオ杯4回戦・ブライトン戦のスタメンに名を連ね、後半20分までプレーして3−2の勝利と8強入りに貢献したのである。遠藤は主戦