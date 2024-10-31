Alyoでは、コルセットブランドの｢EnchantedCorset(通称:元鈴木さんのコルセット)｣より、手持ちのブラと合わせて気軽にボディメイクが楽しめる新作コルセットを、2024年10月30日(水)18:00より発売いたしております。ユーザーからの声をもとに、バストリフト機能付きのコルセットが新登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 新作のコルセットが登場 EnchantedCorsetから、ユーザーの声を元にし
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