パワハラなどの疑惑告発文書問題で、県議会の不信任決議を受けた前兵庫県知事の斎藤元彦氏（４６）の失職に伴う県知事選が３１日、告示され、１１月１７日の投開票に向けた１７日間の選挙戦が始まった。斎藤氏は神戸市中央区で第一声を上げ、街行く人々に向けて演説を行った。午前９時半、集まった約１０００人を前に斎藤氏は「本日は本当に嬉しく思います」という言葉を何度も繰り返した。「兵庫の躍動を止めない」をテーマに