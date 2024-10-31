USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK17.1611.6812.0711.68 1MO12.958.2510.708.42 3MO11.787.1510.537.63 6MO11.116.7310.307.51 9MO10.786.6610.167.57 1YR10.496.6410.097.67 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.2213.9110.99 1MO11.8011.068.07 3MO