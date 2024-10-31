亀梨和也（KAT-TUN）が自身のInstagramで、10月29日に千秋楽を迎えた舞台『DREAM BOYS』（東京・帝国劇場）の主役・渡辺翔太（Snow Man）とチャンプ役・森本慎太郎（SixTONES）と一緒に撮影した舞台裏ショットなどを公開。さらにジュニア公式X（旧Twitter）では、本作に出演した少年忍者の集合ショットが公開された。 【写真】亀梨和也・渡辺翔太・森本慎太郎の『DREAM BOYS』舞台裏ショットなど ■亀梨を出演者が囲んで撮影され