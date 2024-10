Steamのストアページに、開発者がアンチチートツールを使用しているかどうかを明記するためのセクションが追加されました。今後、開発者がカーネルレベルで動作するアンチチートツールを備えたゲームをリリースする場合、ツールを使用していることを開示する必要があります。Steam :: Steamworks Development :: New Tool for Describing Anti-Cheat in Gameshttps://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/4