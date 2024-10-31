「ワールドシリーズ、ヤンキース−ドジャース」（３０日、ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が初回にお目覚めとなるワールドシリーズ初本塁打の先制２ランを放つと、四回には超美技で沸かせた。無死一塁からフリーマンが左中間への大飛球。ジャッジは全力疾走でボールを追うと、フェンス際でジャンプして好捕。フェンスに激突しながらもボールは離さず、球場は大歓声。「ＭＶＰ」コールも巻き起こった。