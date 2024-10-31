ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは、10月31日に投稿を更新。美人妻らの集合ショットを公開しました。【実際の投稿：ドジャース夫人会、美人妻ら大集合！】「優勝して、ロサンゼルスへ帰ろう〜」同アカウントは投稿に、ワールドシリーズ第5戦に臨む選手を応援する妻らの集合ショットを1枚載せています。ドジャースのおそろいの上着を着た人が多い写真となっています。一致団結しチームを応援する気持ちが伝わってく