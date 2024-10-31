Microsoftが2025会計年度第1四半期(7〜9月)の決算を発表しました。MicrosoftのゲーミングブランドであるXboxのハードウェア収益は減少しているものの、ゲーム部門全体としては収益が大幅に増加していることが明らかになっています。FY25 Q1 - Press Releases - Investor Relations - Microsofthttps://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2025-Q1/press-release-webcastMicrosoft Q1 2025 - The Vergehttps://www.theve