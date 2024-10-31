■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4664) ＲＳＣ 東証スタンダード (2428) ウェルネット 東証スタンダード (6758) ソニーＧ 東証プライム (7011) 三菱重 東証プライム (3350) メタプラ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2413) エムスリー 東証プライム (9023) 東京メ