アイドルグループ・櫻坂46の森田ひかるが、31日発売の『週刊少年チャンピオン』48号の表紙＆巻頭グラビアに登場。グループをリードする可憐なエースが、3度目のカバーを飾った。【別カット】キュート！ラフなTシャツ短パンから美脚披露の森田ひかる今月23日に発売された10thシングル「I want tomorrow to come」でもフロントメンバーを務める森田。今回はTシャツ姿でくつろぐ姿から、ドレッシーなワンピースをきて笑顔でたたず