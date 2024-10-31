Michelle Nichols[国連 ３０日 ロイター] - ロシアのネベンジャ国連大使は３０日に開かれた国連安全保障理事会の会合で、西側諸国がウクライナを支援する権利を主張しているのに対し、ロシアがウクライナとの戦争で北朝鮮などの同盟国から支援を受けられないのはなぜかと反発した。オースティン米国防長官は同日、約１万人の北朝鮮兵が既にロシア東部に派遣され、ウクライナ国境に近いクルスク州で戦闘支援に投入されるようだ