先日、YouTubeに投稿された声優たちの心の声が話題となった。フリーザ役などの中尾隆聖氏は「私たちの声は商売道具で人生そのものだ。無断で生成AIに使われている私たち声優の気持ちを聞いて欲しい。NOMORE無断生成AI」と述べた。（『NOMORE無断生成AI』声優有志の会）【映像】フリーザ役、ばいきんまん役などの中尾隆聖氏が訴える様子声優有志の会には、ジーニー役などの山寺宏一氏や、大蛇丸役などのくじら氏らも参加し、『N