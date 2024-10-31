セミの祖先は１・５億年前に飛行能力が向上中国研究者が発見Palaeontinoideaの初期型（上）と後期型の羽の形状比較。（南京＝新華社配信）【新華社南京10月31日】中国科学院南京地質古生物研究所は、同研究所の学者が主導する国際古生物研究チームが中生代の古代セミの研究を通じ、約1億5千万年前に起きた種の新旧交代を通じてセミの飛行能力が顕著に向上したことを発見したと明らかにした。古代のセミ「Palaeontinidae」は