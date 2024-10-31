東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値153.42高値153.49安値152.78 154.39ハイブレイク 153.94抵抗2 153.68抵抗1 153.23ピボット 152.97支持1 152.52支持2 152.26ローブレイク ユーロドル 終値1.0856高値1.0871安値1.0808 1.0945ハイブレイク 1.0908抵抗2 1.0882抵抗1 1.0845ピボット 1.0819支持1 1.0782支持2 1.0756ロ&#12