○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０日・商業動態統計 ０９：３０豪・小売売上高 ０９：３０豪・住宅建設許可件数 ０９：３０豪・輸入物価指数 １０：３０中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０中・サービス業購買担当者景気指数 １４：００日・新設住宅着工戸数 １６：４５仏・消費者物価指数（速