【日本】 日銀政策金利（10月）時刻未定 予想0.25%前回0.25%（日銀政策金利) 鉱工業生産（速報値）（9月）08:50 予想0.9%前回-3.3%（前月比) 予想-3.1%前回-4.9%（前年比) 【豪州】 小売売上高（9月）09:30 予想0.6%前回0.7%（前月比) 小売売上高（インフレ調整前）（2024年 第3四半期）09:30 予想0.8%前回-0.3%（前期比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）1