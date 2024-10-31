＜10月30日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 13,065.0 | +0.15% ] (2032) ハンセンベア 東証ETN [ 7,925.0 | +2.12% ] (2510) 野村国内債券 東証ETF [ 908.0 | +0.05% ] (2586) フルッタ 東証グロース [ 211.0 | +21.26% ] (2